شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن تعافى أحد موظفيها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، خروج المتعافى رقم (2) / محمد صلاح مجلى، موظف بهيئة الأوقاف من مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بعد تلقيه الرعاية الكاملة من الطاقم الطبى بالمستشفى، حيث أشاد المتعافى إشادة بالغة بالخدمة التى تلقاها من الطاقم الطبى وجميع العاملين بالمستشفى، يأتى هذا فى إطار دور وزارة الأوقاف المجتمعى فى ظل جائحة كورونا.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التى تحددها، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأكد جمعة على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التى تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.







