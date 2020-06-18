شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تطلق مبادرة معاك لسوق العمل أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مبادرة بعنوان "معاك لسوق العمل.. من البيت"، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة ط الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، انطلاقا من حرص كلية الفنون التطبيقية على تأهيل الطلاب لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم والصناعة فى تخصصات تصميم الإعلان المختلفة

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، قدم قسم الإعلان بهذه المناسبة ندوة بعنوان الهواية هي الأمل تحت شعار التصميم والفن التشكيلى، ضمن سلسلة الندوات الاون لاين لمبادرة معاك لسوق العمل .. من البيت، ويشرف على هذه المبادرة الدكتورة لوى محمود، رئيس قسم الإعلان، والدكتورة عطيات الجابرى الأستاذ بالقسم، وتهدف إلى تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعى فى سوق العمل بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التى قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطة بالمهارة والموهبة والإبداع والعمل الدؤوب.س

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حاضر فى الندوة الدكتورة مى ندا، أستاذ تصميم الإعلان المساعد بالكلية وسردت تاريخ بدء العمل فى مجال التصميم الاعلانى، كما أوضحت تاريخ اقتحامها مجال الخزف من خلال ممارسة فنية وتطبيقية، لنقل خبرتها للطلاب فى هذا المجال، وأكدت في الندوة ان كلية الفنون التطبيقية تعمل على اقتحام سوق العمل فى مجال قائم على التخصص وهو التصميم، موضحة أن تطبيقاتة تمد الشباب بالمعارف والخبرات كي تمكنهم من التعامل مع سوق العمل بفكر المصمم الفنان، وأشارت إلى أن الفن مكانه ليس فقط المتاحف فقط ولكن مكانه بين الناس وتمثلت نصيحتها للطلاب في أن الدراسة مع الهواية هما أساس النجاح فى الالتحاق بسوق العمل.