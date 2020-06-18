شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى: المسيحيون كانوا يسمون أصحاب الطريق قديمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج "معا بنفس واحدة"، فسر خلالها الإصحاح الحادى عشر من سفر "أعمال الرسل"، عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس خلال الحلقة إنه قديما كان يتم إطلاق على اتباع السيد المسيح "أصحاب الطريق"؛ لافتا إلى أنه أطلقت كلمة مسيحيين في مدينة أنطاكية؛ ومنذ ذلك التوقيت أصبح كل أحد يؤمن بالسيد المسيح يسمي مسيحي أي أن يصير المسيح ملكا له وداخل قلبى.

وأضاف: صار هذا اللقب غالى جدا لأنه يحمل اسم السيد المسيح نفسه؛ مضيفا أنه خلال فترة صوم الرسل نصلي من أجل المسيحيين فى العالم؛ ففى بعض البلاد يتعرض المسيحيون إلى متاعب كثيرة.

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وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال "معًا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل