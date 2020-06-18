شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الاعمال العام موقف تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، والتي ستساهم حال نجاحها في تخفيض تكلفة أحد أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج.

كما استعرض الوزير خطة تنفيذ تداول الاقطان الزهر للموسم الحالي، وجهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المقترحة لاستراتيجية انتاج السيارات الكهربائية.

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وتطرق وزير قطاع الأعمال إلى موقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، مؤكداً عدم تأثر حركة الانتاج بفترة الحظر، بفضل الاستثناءات التى تم منحها للمصانع والعمال للعمل والتحرك خلال فترات حظر الحركة، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية والاجراءات الاحترازية فى المصانع ومواقع العمل والانتاج.



















