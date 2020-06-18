أخبار مصر

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات عمل الوزارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الاعمال العام موقف تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، والتي ستساهم حال نجاحها في تخفيض تكلفة أحد أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج.

 

كما استعرض الوزير خطة تنفيذ تداول الاقطان الزهر للموسم الحالي، وجهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المقترحة لاستراتيجية انتاج السيارات الكهربائية.

 

Advertisements

وتطرق وزير قطاع الأعمال إلى موقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، مؤكداً عدم تأثر حركة الانتاج بفترة الحظر، بفضل الاستثناءات التى تم منحها للمصانع والعمال للعمل والتحرك خلال فترات حظر الحركة، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية والاجراءات الاحترازية فى المصانع ومواقع العمل والانتاج.

SLM_8377
 

 

SLM_8391
 

 

SLM_8404
 

 

SLM_8431
 

 

SLM_8445
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات عمل الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا