شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق مسابقة كورونا ضمن خدمات منصة التواصل التفاعلي مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ لإطلاق منصة التواصل التفاعلي لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف ،حيث تهدف الى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطن من خلال التفاعل مع المواطن بحضور برونومايس ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة " اليونسيف والدكتور مجدى الحناوى مستشار الوزيرة للربط الشبكى

وقال الدكتور مجدى الحناوى مستشار الوزيرة للربط الشبكى والرقمى أن الوزارة وفقا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التفاعل مع تقديم الخدمات للمواطنين وكان يجب أن يكون وسيلة فعالة لضمان الحصول على حقوق المواطن والمنصة منظومة تسمح لمجموعة من الرسايل المصيبة بين الوزاة والمواطنين المستحقين لهذه الخدمات فعندنا يتلقى المواطن الخدمة ومن خلال الرسايل يتم مراجعة المواطن لمعرفة جودة الخدمة وفى خالة وجود معوقات نستطيع معرفتها وحل اى مشاكل تواجه المواطن .

وكذلك ايضا متابعة تسليم البطاقات الذكية للمواطنين وفيه كثير يستلم الكروت من المنافذ ود يجد مجموعة من المعوقات ،ولكن نبعت للمواطن رسالة بميعاد استلام المواطن وبعد استلامها نتابع الوزارة برسالة وعن ما اذا كان معوقات تعوق المواطن لاستلام البطاقة من خلال التواصل التفاعلي

واضاف أن اليوم يشهد افتتاح المنصة لإطلاق خدمة المنصة وان من ضمن خدمات المنصة هى توعية المواطن بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والرسائل المتبادلة مع المواطن ومنها " مسابقة كورونا " وهى إرسال المواطن رسائل مجانية على الرقم " 1442 " المختصر حيث يقوم بارسال كلمة "شارك " وأن مسابقة كورونا عبارة عن 10 أسئلة وكل سؤال عبارة عن 3 اجابات عن أعراض كورونا ويتم استقبال الإجابات الصحيحة وان المسابقة تقدم 200 جائزة قينة قيمة كل جائزة 500 جنيه لمدة 20 يوم وبعد ذلك سيتم تجميع الإجابات الصحيحة وعمل قرعة لاختيار 200 فائزين، وأن مضمون أسئلة المسابقة عبارة عن أعراض فيروس كورونا وكيفية للرقابة والإجراءات الاحترازية .

فيما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ بمضاعفة قيمة جوائز المسابقة.

































































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