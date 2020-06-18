شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وفد وزاري يتفقد استعدادات مطار الغردقة لاستئناف حركة الطيران والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن وزراء السياحة والطيران والإعلام والصحة، يرافقهم وفد من مراسلي الوكالات والصحف الأجنبية بمصر، سيصلون مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، لتفقد الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف حركة الطيران والسياحة بداية من يوليو المقبل.

تبدأ جولة الوزراء من مطار الغردقة الدولي، ثم متحف آثار الغردقة، ومن المقرر أن يعلن وزير السياحة والآثار إعادة فتح متحف الغردقة أمام الزيارة استعدادا لعودة الحركة السياحية.