شكرا لقرائتكم خبر عن حبس و10 آلاف جنيه غرامة لمن يمنع دفن ضحية كورونا.. تفاصيل تعديلات قانون الأمراض المعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل عقوبة عدم ارتداء الكمامة الواقية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بجانب شروط دفن ضحايا الفيروس التاجي.

وقال في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، على شاشة mbc مصر، مع شريف عامر، إن عقوبة عدم ارتداء الكمامة وفقًا لتعديلات قانون الأمراض المعدية، تبدأ من 300 جنيهًا وتصل إلى 4 آلاف جنيه، إذ أن أي عقوبة يكون لها حد أدني وحد أقصى.

وتابع حديثه أن قانون الأمراض المعدية وضع شروط لدفن ضحايا فيروس كورونا، حيث يرافق الجثمان مندوب من وزارة الصحة، ويظل يرافق الجثمان وأسرة المتوفي حتى الدفن، مشيراً إلى أن القانون نص على عقوبات مشددة في حالة تعطيل شعائر دفن الموتى، وهذه العقوبات مشددة تكون بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

وكانت قد أقرت الجلسة العامة في البرلمان، تعديلات قانون الآمراض المعدية بشكل نهائى، بهدف تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض ومنها وباء كوفيد 19 .

Advertisements