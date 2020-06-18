شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف حقل بترول جديد بخليج السويس بإنتاج 2000 برميل يوميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة البترول عن تحقيق كشف بترولي جديد (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يومياً من الزيت الخام.
وتشير التقديرات إلى تواجد حوالى 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج، وتشرف شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فنياً على منطقة الامتياز البترولى.
حققت الكشف الشركة المشتركة بتروجلف- مصر القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة بيكو المحدودة وشركة كوفبك مصر.
وتشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية.
وقالت الوزارة إن لديها خطة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.
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