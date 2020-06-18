شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبنية التعليمية» تٌدرج مدرستين ببرج العرب والعامرية بخطة 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدرجت هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية مدرستين بالعامرية وبرج العرب ضمن خطة الهيئة لهذا العام 2020 / 2021، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية على قبول التبرع.

أجرت مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية في الإسكندرية معاينات ميدانية لقطعتي أرض تبرع من أحد المواطنين لإنشاء مدرستين جديدتين، لخدمة الأهالي بقرية الجزائر ونجع أبوبسيسة في برج العرب والعامرية غرب المحافظة.

جاءت المعاينات بناءً على طلبات إحاطة مقدمة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء المهندس يسري عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية، بشأن إدراج المدرستين في خطة الهيئة لهذا العام 2020 / 2021، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية على قبول التبرع، حيث تمت الموافقة على إدراج المدرسة ضمن خطة الهيئة لهذا العام وجرى أخذ الجسات عن طريق المركزية .

كما أجرت المديرية والهيئة معاينة لمسطح آخر لقطعة أرض مساحتها 23635 مترا بقرية الجزائر لإنشاء مدرسة جديدة باسم مدرسة الجزائر المشتركة للتعليم الأساسي، بإدراج المشروع ضمن خطة الهيئة وأخذ الجسات.

وبحسب مستند رسمى صادر من المهندس أحمد عبدالكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية في الإسكندرية بخصوص قطعة الأرض المتبرع بها لإنشاء مدرسة الجزائر الجديدة عليها فإنه أثناء معاينة الأرض على الطبيعة تبين وجود محولات كهربائية بالقطعة مما أدى إلى عدم تحقيق المساحة المذكورة بقرار قبول التبرع وسوف تقل مساحة الأرض بمقدار 2155 مترا لتصبح 23536 متراً بدلاً من 23691 مترا كما ورد في قرار قبول التبرع .

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