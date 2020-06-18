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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 63 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اإن الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مستمرة في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف المحافظ، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 63 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 11 حالات تعدي بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 1461 متر مربع، و47 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 8687 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 194 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء، 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط، و3924 حالة إزالة مباني بمساحة 541956 متر مربع.
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