شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المصري يحتاجه.. وزير التجارة: استمرار وقف تصدير جميع أنواع الكحول ومشتقاته لمدة ٣ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الخميس، قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بجميع أنواعه ومشتقاته لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لضمان توفير احتياجات السوق المحلى من الكحول ومشتقاته، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 49,219

تعافي 13,141

وفيات 1,850

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