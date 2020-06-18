شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه المنيا يلتقى مسئولى الوكالة الأمريكية لمناقشة مشروع جودة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بوفد مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية، لمناقشة آخر المستجدات بالمشروع والتأكيد على توجية سبل الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا بالشركة لكى يمكن الاستفادة منها فى تحسين جودة المنتج والخدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا للسياسات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.



رئيس شركة ميزه المنيا يلتقي مسئولى الوكالة الأمريكية

وقال الشهاوى إن الاجتماع تناول سبل تطوير قطاع المعامل والجودة بالشركة وكيفية تقديم الدعم الفنى ورفع مستوى جودة المنتج، وفيما يخص القطاع التجارى إمكانية تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى ورفع مستوى خدمة العملاء.

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وكان المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قد أكد أن الشركة نجحت خلال هذا العام فى حل ظاهرة ضعف المياه بالمناطق الساخنة بـ3 مراكز بمحافظة المنيا بقيمة 16 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد أو المد والتدعيم بمراكز أبو قرقاص ومطاى وبنى مزار، وذلك فى إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأوضح المهندس ياسر الشهاوى أنه تم مد وتدعيم خطوط مياه بطول 20 كم بعدد من المناطق المحرومة بمركز أبوقرقاص بـ4 ملايين جنيه، وجارى إحلال وتجديد عدد من الخطوط لمسافة 2800 متر، بقيمة مليون جنيه ليبلغ إجمالى ما تم إنفاقها 5 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن مركز مطاى شهد أعمال مد وتدعيم للمناطق المحرومة بـ4 ملايين جنيه لمسافة تصل إلى 15 ألف متر، بالإضافة إلى 6 ملايين و500 ألف جنيه لإحلال وتجديد عدد من الخطوط لمسافة حوالى 5 آلاف متر، ليصل ما تم إنجازه بمركز مطاى إلى 10 ملايين ونصف.

وتابع أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للمناطق المحرومة بمركز بنى مزار لعدد من الخطوط بمبلغ مليون و200 ألف جنيه لمسافة 4 آلاف متر، بجانب مد وتدعيم عدد من الخطوط بمبلغ 150 ألف جنيه لمسافة حوالى ألف متر ليصل ما تم إنفاقه حتى الآن بالمركز إلى مليون و350 الف جنيه.