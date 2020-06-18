شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. أفضل طريقة للمراجعة ومذاكرة دروسك قبل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن أفضل طريقة للمراجعة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة قبل أيام قليلة من انطلاق الامتحانات هى الوسيلة التى اعتاد الطالب المراجعة والمذاكرة منها، لكن الأفضل هو كتاب المدرسة لأن أعضاء اللجان الفنية يستعينون بالكتاب المدرسى خلال وضعهم أسئلة الامتحانات خاصة فى المواد العادية مثل الجغرافيا والتاريخ والعربى وغير التطبيقية مثل الرياضيات.

وتابعت المصادر: أن الطالب الذى كان يذاكر طوال العام من الكتاب عليه الاستمرار فى ذلك حتى لا يتشتت وتتداخل المعلومات عليه، ومن كان يراجع من المنصات الإلكترونية التى وفرتها الوزارة يستكمل بنفس الأسلوب مع العودة للكتاب المدرسى، موضحة أن كل طالب له أسلوب حيث يعتمد بعضهم على القنوات التعليمية أيضا.

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وأوضحت المصادر أن الأسئلة ستكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية ولا داع للقلق من أى شىء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل. ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.



