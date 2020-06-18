شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لا تنسى أبناءها.. إعادة 23 مصريًا محتجزًا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى أرض الوطن 23 مصريا ينتمون لمحافظة بنى سويف، كان قد تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى كافة الأجهزة المعنية بضرورة التدخل وإنهاء الأزمة وإعادتهم لمصر سالمين آمني. شاهد تفاصيل القصة كاملة من خلال الفيديو التالى.. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر لا تنسى أبناءها.. إعادة 23 مصريًا محتجزًا فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.