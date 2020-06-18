شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الـ23 مصريا العائدين من ليبيا إلى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء الـ23 شخصا من أهالى قرية كوم الرمل القبلية التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف العائدين من ليبيا، وهم جمال محمود، محمد حميدة، جميل محمد محمود علوان، محمود حامد طنطاوى، سيد حامد، محمد نادى سمير، على نادى سمير، سيد صلاح محمد، وائل رمضان، سيد محمد، بهجت نادى، سلومة سعيد، وهبة صديق، محمد سيد حسن، أحمد طه، ربيع محمد، مصطفى محمد، رجب عبد الصمد، كساب شعبان، شعبان محمد، حمادة محمد شعبان، ممتاز محمد عبدالحليم.

وسادت حالة من الفرح الشديد داخل قرية كوم الرمل بعد سماع خبر وصول 23 من أهالى القرية الذين كانوا يعملون فى ليبيا.