شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على مشروع على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر. 2019. Advertisements

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