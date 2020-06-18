منذ أبريل.. التموين تبيع كحولاً وكولونيا "555" بـ3 مليارات جنيه على بطاقات الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر بوزارة التموين، عن بيع كحول طبي وكولونيا "555" من إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة القابضة للصناعات الغذائية عبر فرق نقاط الخبز على البطاقات التموينية بما يقرب من 3 مليارات جنيه منذ شهر أبريل الماضي.

وأوضحت المصادر، لـ"الخليج 365": تطرح الوزارة نوعين زنة 260 مللي بسعر 36 جنيهًا و250 مللي بسعر 34 جنيهًا، وتم توفير كمية ضخمة من الكحول الإيثيلي عبر منافذ المصرية والعامة لتجارة الجملة تقدر بنحو 4 ملايين لتر.

وأشارت المصادر، إلى أنه يتم طرح 7 أنواع من مطهرات التنظيف تحتوي على نسبة كلور بين مركزة ومتوسطة وذلك بالفروع التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية.

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وقالت المصادر، إن تلك الأنواع هي كلور أبيض بسعر 7 جنيهات زنة 250 جرام، وكلوركس ألوان زنة 250 جرام بسعر 9 جنيهات وزنة 500 جرام بسعر 17 جنيهًا.

وأضافت أن زجاجة الفينيك المركز بسعر 15,5 جنيه بينما العادي بسعر 10.5 جنيه زنة 500 جرام، وديتول ديفو بسعر 5.5 جنيه زنة 500 جرام.

وتابعت المصادر: في حالة طرح الكمامات الطبية بداية من الشهر القادم سيكون أيضًا على سلع فارق نقاط الخبز المدعم وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية الثلاثة "الأهرام، النيل، الإسكندرية"، و"محال البدالين التموينين، ومنافذ جمعيتي".