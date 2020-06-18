نقيب الإعلاميين: نرفض تدخل وزير الإعلام في شئون النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، رفضه لما سماه تدخل وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل في شئون النقابة.

وقال سعدة، في بيان: فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية يأتيني من وزير الدولة لشؤون الإعلام بدون سند قانوني يطلب مني بيانات الأعضاء ومن تقدم للنقابة ومن لم يتقدم، وهذا خطأ فادح وأمر غير قانوني حيث أنه لا ولاية للوزير على النقابة فهي جهة مستقلة.

وأضاف نقيب الإعلاميين: بالإضافة إلى أنه لابد أن نحافظ على سرية البيانات للزملاء وأن هذه اللغة التي تحدث بها الوزير في خطابه وما دفعني للرد عليه بكل احترام هو أن أذكره بالقانون واختصاصاته.

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وجاء في نص خطاب وزير الدولة للإعلام :

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف 5 مذيعات من قناة النهار، بالإضافة إلى وقف البث الحي نتيجة لعدم توفق أوضاعه.

نتيجة لذلك كلفت القناة مذيعيها باستيفاء تصاريح العمل الخاصة بهم من خلال نقابة الإعلاميين وتوفيق أوضاعهم القانونية.