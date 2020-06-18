محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شهدت محافظة القاهرة انهيار عقار قديم مكون من 6 طوابق بمنطقة شبرا، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة. وتلقت غرفة عمليات النجدة بقطاع القاهرة، بلاغًا بانهيار عقار بمنطقة شبرا مصر وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة. وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 6 طوابق وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولم ينتج عنه وقوع أي خسائر بشرية. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار عقار مكون من 6 طوابق دون خسائر بشرية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.