في يوم واحد.. تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 85 قضية مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 16 متهما بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري. وضُبط في مجال قضايا المخدرات، 85 قضية مخدرات بحوزة 97 متهم. ونجحت الحملة في تنفيذ 49985ألف حكم قضائي متنوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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