أخبار مصر

غالبية القراء يؤيدون مطالب إلغاء موسم الحج لمواجهة انتشار فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون مطالب إلغاء موسم الحج لمواجهة انتشار فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول المطالبات بإلغاء موسم الحج هذا العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى سؤال بعنوان : هل تؤيد المطالبات بإلغاء موسم الحج هذا العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا؟

 

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 63 % من القراء أجابوا بنعم معلنين تأييدهم مطالب إلغاء موسم الحج لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فى حين أجاب 37 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

Advertisements

 

وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قد قال إنه فى ظل أزمة فيروس كورونا وهذه الجائحة التى ضربت جميع دول العالم لابد من التروي كثيرا فى بعض القرارات الخاصة بالتجمعات الدينية، ومنها على سبيل المثال موسم الحج الذى يشهد تجمعات من مختلف دول العالم، وعلى الرغم أن الأوضاع مازالت غير مكتملة ولكن هناك دولا أعلنت إلغاء الموسم هذا العام للحفاظ على المواطنين، ومن الأجدر أن يتم تعليق أداء الفريضة هذا الموسم للحفاظ على الصحة العامة و كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا فى المجتمع.

 

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تعليق أداء الفريضة هذا العام نتيجة هذه الظروف الراهنة يأتي فى إطار حفظ النفس، حيث أن منظمة الصحة حذرت من التجمعات التى تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، بين المواطنين، والجميع يعلم جيدا أن موسم الحج يشهد تجمعات ضخمة جدا، وهذا يعنى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية قد لا تكون مجدية فى ظل هذه الأعداد الكبيرة و التزاحم والتدافع بين صفوف الحجيج.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غالبية القراء يؤيدون مطالب إلغاء موسم الحج لمواجهة انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا