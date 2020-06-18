شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. ما هى العلاوة الدورية للمخاطبين وغيرهم بقانون الخدمة المدنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، القانون الخاص بالعلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتى تستحق فى أول يوليو المقبل بحد أدنى 75 جنيها، وتقدر العلاوة الدورية التى ستمنح للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية (بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى).

فيما تمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 12٪ من الأجر الأساسى، ويزداد الحافز الإضافي الشهرى للعاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بداية من 1 / 7 / 2020، بالفئات المقطوعة التالية في الإنفو جراف..