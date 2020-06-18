شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحد العائدين من ليبيا:"بلدنا نخدمها بعنينا بعد ما رجعت إبنى بالسلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد والدة جميل أحد المصريين العائدين من ليبيا، أن نجلها سافر لدولة ليبيا منذ 10 شهور، مع مجموعة من شباب القرية، وأتوجه بالشكر للدولة ومؤسساتها على تدخلهم وإعادة ابنى، قائلة:"بلدنا نخدمها بعنينا بعد ما رجعت إبنى بالسلامة ".

فيما أكد عدد من الأهالى أنه يشكرون الرئيس السيسى ويدعون له دوما أن ينصره، مستنكرين ما تقوم به الجماعات الإرهابية وخاصة جماعة الإخوان .

وقال أنهم كانوا يتوقعوا قيام الدولة بإنقاذهم ولكنهم لم يتوقعوا حدوث ذلك بسرعة كبير ة ، مضيفا أن كان هناك حماية لهم من قبل الجيش الليبى فور دخولهم الأراضى التى يسيطر عليها الجيش الليبى .

وكانت قد سادت حالة من الفرحة العارمة فى منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، عقب عودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ، حيث قدم الـ23 مصريًا المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد.

كما وجه المصريون العائدون من أيادى الجماعات المسلحة من ليبيا، الشكر لكافة أجهزة الدولة على دعمهم فى عودتهم لبلادهم، حيث سادت فرحة عارمة لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، وكان فى انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وفى نفس السياق، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المصريون العائدون من ليبيا الذين نجحت أجهزة الدولة فى إعادتهم إلى أرض الوطن هم 23 شخصًا وجميعهم من محافظة بنى سويف، لافتًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مقر اقامتهم فى محافظة بنى سويف.

وعبر العائدون من ليبيا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين أن مصر أثببت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناءها فى أى بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعى، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.

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