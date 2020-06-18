حبس 7 متهمين بتزوير أوراق مالية وتأشيرات 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس ٧ أشخاص لاتهامهم بتزوير تأشيرات وإقامة، وأوراق، وتحويلات مالية غير مشروع، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة ..

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا "تزوير تأشيرات وإقامة – تزوير أوراق – تحويلات مالية غير مشروعة" مُتهم فيها 7 أشخاص.

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وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها مستندياً، مليون جنيه مصري.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.