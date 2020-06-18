مصر | مخدرات وأسلحة.. حبس ٦ متهمين لاتجارهم في المخدرات والأسلحة بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر مخدرات وأسلحة.. حبس ٦ متهمين لاتجارهم في المخدرات والأسلحة بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس ٦ متهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهم للمواد المخدرة بأوسيم، حيث ضبط بحوزتهم ٤ كيلو من الهيروين، بالإضافة للأسلحة والذخائر، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهمين

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كونوا بؤرة لتجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، من أجل انها تعد تجارة مربحة ومكسبها سريع، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف عن الواقعة.

بداية الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بتكوين بؤرة لتجارة المواد المخدرة بأوسيم، وضبط بحوزتهم ما يقرب من 4 كيلو هيروين وأسلحة نارية وذخيرة.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تكوين عدد من الأشخاص، لبؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأوسيم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وفي سياق آخر، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.