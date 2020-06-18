أخبار مصر | حملة مكثفة لحي غرب لفرض الانضباط بوسط العاصمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر حملة مكثفة لحي غرب لفرض الانضباط بوسط العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء محمد عقل رئيس حي غرب، بالتعاون مع شر المرافق، حملة مكثفة على ميدان عبدالمنعم رياض وكورنيش النيل وميدان التحرير لرفع الإشغالات لإعادة المظهر الحضاري لوسط القاهرة.

وقال "عقل"، إن الحملة أسفرت عن إزالة لوحات إعلانية، ورفع الأكشاك المخالفة، وغلق المحلات، وذلك بغرض فرض الانضباط لهذه المناطق.

ومن ضمن أعمال التطوير الذي يعمل عليها حي غرب، وجه "عقل" فريق العمل الميداني، بدهان بلدورات الأرصفة، بشوارع محمود بسيوني وشامبليون وقصر النيل، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة يوميًا.

وأكد، أن "رئيس حي غرب" أنه يرحب بأي شكوى من أي مواطن قائلًا "أنا أب وأخ لكل مواطن وباب الحي مفتوح في أي وقت".

محافظ القاهرة يشهد نموذج محاكاة عن الإجراءات الوقائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

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شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نموذج محاكاة بمدرسة محمد على بالسيدة زينب؛ للإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها بجميع مدارس العاصمة على طلاب الثانوية العامة في أثناء أدائهم الامتحانات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المحاكاة كيفية الحفاظ على نظافة المحيط الخارجي للجان، ومنع الإشغالات حولها وتأمينها من الخارج وكذلك إجراءات دخول الطلاب على مسافات متباعدة وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم اجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدي وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.

وطمأن المحافظ، أولياء الأمور أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

وأكد أن كافة اللجان مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.