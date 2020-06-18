أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر لـ الخليج 365: التطاول على المؤسسة غير مقبول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر لـ الخليج 365: التطاول على المؤسسة غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر إنه من غير المقبول أن يخرج من حين لآخر من يسيء للأزهر الشريف وعلماءه ورموزه وطلابه وخريجيه المنتشريين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن إفساح بعض وسائل الإعلام لمثل هؤلاء والسماح لهم بترديد الأكاذيب من حين لآخر، أمر لا يمكن أن يتوافق أبدا مع المهنية الإعلامية أو الرسالة الهادفة للإعلام، أو التحديات التي تواجه الوطن وتحتاج إلى تكاتف مؤسساته وأبنائه.

وأوصح المحرصاوي في تصريحات خاصة، أن الأزهر مؤسسة وطنية لها تاريخها وحاضرها الوطني المشرف، ولا يمكن لأحد أن يزايد على دور الأزهر، ومكانته الكبيرة لدى أبناء الشعب المصري العظيم والمسلمين في العالم بل وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، والإساءة للأزهر هي إساءة لمصر ولكل أزهري ومسلم حول العالم.