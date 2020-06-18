أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر لـ الخليج 365: التطاول على المؤسسة غير مقبول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر لـ الخليج 365: التطاول على المؤسسة غير مقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر إنه من غير المقبول أن يخرج من حين لآخر من يسيء للأزهر الشريف وعلماءه ورموزه وطلابه وخريجيه المنتشريين في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن إفساح بعض وسائل الإعلام لمثل هؤلاء والسماح لهم بترديد الأكاذيب من حين لآخر، أمر لا يمكن أن يتوافق أبدا مع المهنية الإعلامية أو الرسالة الهادفة للإعلام، أو التحديات التي تواجه الوطن وتحتاج إلى تكاتف مؤسساته وأبنائه.
وأوصح المحرصاوي في تصريحات خاصة، أن الأزهر مؤسسة وطنية لها تاريخها وحاضرها الوطني المشرف، ولا يمكن لأحد أن يزايد على دور الأزهر، ومكانته الكبيرة لدى أبناء الشعب المصري العظيم والمسلمين في العالم بل وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، والإساءة للأزهر هي إساءة لمصر ولكل أزهري ومسلم حول العالم.
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قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إن البعض لايتورع عن اختلاق الأكاذيب والافتراء على خلق الله، ويتطاولون على مؤسسات الدولة ورجالها في وقت لايعرف الناس عن هؤلاء إلا التطاول والكذب، مضيفا: فإذا ببرنامج شهير يجد وقتا يستضيف فيه أحد هؤلاء ليوجه سهامه المسمومة إلى المؤسسة التي يعرف القاصي والداني جهودها في كافة المجالات ليتهمها بأنها لاتسير في اتجاه خط الدولة في محاولة لايقاع فتنة فشل من سبقوه مع ترديدهم نفس الأكاذيب في إيقاعها.
وأوضح عباس شومان عبر صفحته على الفيسبوك: كأن هؤلاء أعرف من أجهزة الدولة المختلفة في أعلى مستوياتها ببواطن الأمور،ومن جملة ماذكره هذا المذاب الأشر أنه وصفني بالخطيب المفوه على منصة رابعة ومع ذلك شغلت منصب وكيل الأزهر لسنين! وأقول لهذا الكاذب المفتري: ماقلته من قبل لإعلامي شهير ذكر كلاما مماثلا:كن رجلا واقبل التحدي إما أن تثبت اتهامك فتتقدم للسيد النائب العام ببلاغ رسمي تتهمني بما ذكرت،وإما أن تحفظ ماء وجهك وأنت في آخريات حياتك بحساب السنين فتريح الناس من سماع أكاذيبك.
وأكمل: لاتظهر على قناة من القنوات، وأقول له: لو كلفت خاطرك فتجولت قليلا في الشبكة العنكبوتية لعرفت رأيي في اعتصامات رابعة والنهضة في لقاءات على قناتي العربية والجزيرة أثناء الاعتصامين، ويبدو أنني كنت أخطب على المنصة ليلا أو نهارا ثم اتوجه لأسجل حلقات أو أظهر فيها على الهواء مباشرة أرفض هذه الاعتصامات وأطالب بإنهائها لأنها لاتناسب الشعوب المتحضرة!كل ذلك في غفلة من أجهزة الدولة المعنية،ففاتت عليهم بينما رصدتها أنت!لم اذكر اسمك ترفعا وليس خوفا فلايشرفني ذكر اسمك، لاسيما والناس يعرفونك ويعرفون ما طفحت به من كذب.
وفي الختام أقول لك: الناس يعرفون من هو عباس شومان ويعرفون الأزهر وشيخه ويعرفون ماتم من إنجازات.