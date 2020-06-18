شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أحد العائدين من ليبيا: سعيد بعودة والدي.. وما حدث انتصار للكرامة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، نجل أحد العائدين من ليبيا، من قرية كوم الرمل التابعة لمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، إنه سعيد بعودة والده إلى أرض الوطن بعد الخطف على يد ميلشيات مسلحة.

أضاف: «ما حدث مع والدي والـ22 الآخرين هو انتصار للكرامة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أثلج صدورنا بتوجيهات للأجهزة وإعادة المصريين، ولم تمر ساعات قليلة حتى عادوا لأحضان الوطن».

تابع لـ«المصري اليوم»: «أغلب الـ23 العائدين كانوا يعملون في المعمار، ووالدي كان يعمل بالخرسانة منذ أكثر من 3 سنوات، من أجل لقمة العيش وتوفير نفقات الأسرة».

مضى قائلًا: «تلقينا خبر احتجاز والدي والـ22 الآخرين من التلفزيون، وعلمنا بعودتهم من التلفاز أيضًا، وكان الخبر الذي أثلج صدورنا جميعا، وعمت الفرحة في القرية».

ووصل إلى منفذ السلوم البري، صباح الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة.

ونجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبال المصريين المحتجزين في ليبيا أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

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كان الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية.