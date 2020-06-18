شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب»: عمل «السايس» غير مشروع.. ونظمناه بالقانون لمنع احتلاله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عمل «السايس» أمر غير مشروع لكننا أصدرنا قانونًا ينظم النشاط في الشوارع ويمنع احتلالها من جانب البعض.
وأضاف «السجيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن كل محافظ سوف يقوم بحصر شوارع محافظته ووضع تصور لما سيتم عليه تنظيمها.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القانون سيتم تنفيذه بشكل لا مركزي، وأنه من المقرر طرح الشوارع بشكل جزئي في مزاد علني.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأربعاء، نهائيا وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.
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