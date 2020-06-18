مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل شخص بالوراق.. وبلاغ ضد "الفيشاوي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل شخص بالوراق.. وبلاغ ضد "الفيشاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
تلقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا من المحامي ايمن محفوظ ضد الفنان أحمد الفيشاوي ونجلته لينا بعد نشرها صور لنفسها بملابس النوم.
وبدأ ايمن محفوظ المحامي بلاغه بأن لينا الفيشاوي اعتادت نشر صور لنفسها قد يراها البعض اباحيه واخرين يرونها انها غير ملائمه ولكن يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن الشهره دون النظر للاي اعتبارات للقيم وتقاليد المجتمع.
علقت 3 مصادر مسؤولة على ما بثته إحدى المواقع الإخوانية، بسماع دوي انفجار بمدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الأربعاء، حيث نفي مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ورود أي بلاغات بوقوع إنفجار أو حرائق بمدينة 6 أكتوبر حتي الآن، مشيرا إلى أنه تم إرسال خبراء المفرقعات ودورية أمنية لتمشيط المنطقة، ولم يعثر على أي آثار لتفجيرات بالمنطقة.
كشفت التحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة مقتل تاجر على يد مجهولين بمنطقة الوراق، أن المتهمين اقتحموا منزله وهددوه بالأسلحة النارية وأطلقوا النار عليه، وفروا هاربين، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأفادت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه والمتهمين تربطهم علاقة عمل، وان وراء ارتكاب الواقعة خلافات مالية وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس مد أجل الحكم على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، لجلسة 21 يوليو المقبل.
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة سرقة خزينة منزل بكرداسة، بإخلاء سبيل شاب وآخر بعد الاتفاق مع خطيبته بسرقة خزينة والدها، لمروره بضائقة مالية، ولإتمام الزواج منها وكشفت التحقيقات، ان والد الفتاة تنازل عن المحضر بعد تصالح الطرفين وذلك لرغبة نجلته.