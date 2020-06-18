مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل شخص بالوراق.. وبلاغ ضد "الفيشاوي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. مقتل شخص بالوراق.. وبلاغ ضد "الفيشاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تلقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا من المحامي ايمن محفوظ ضد الفنان أحمد الفيشاوي ونجلته لينا بعد نشرها صور لنفسها بملابس النوم.

وبدأ ايمن محفوظ المحامي بلاغه بأن لينا الفيشاوي اعتادت نشر صور لنفسها قد يراها البعض اباحيه واخرين يرونها انها غير ملائمه ولكن يكون الهدف الرئيسي هو البحث عن الشهره دون النظر للاي اعتبارات للقيم وتقاليد المجتمع.