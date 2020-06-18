شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يعيد افتتاح متحف الغردقة أمام الجمهور اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، الخميس، إعادة افتتاح متحف الغردقة للزيارة، استعدادا لاستئناف حركة السياحة الخارجية، أول يوليو المقبل، ليكون أول متحف وموقع أثرى فى مصر يتم افتتاحه منذ تعليق عمل المتاحف فى مصر، مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا.

وكشف الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، عن افتتاح عدد من المواقع الأثرية والمتاحف أمام الزائرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال يوليو المقبل، مشيرا إلى متابعة وزير السياحة والآثار لعملية التعقيم والتطهير الدورى لجميع المتاحف التابعة للوزارة.

وتلقى حمادة إمام، مدير متحف الغردقة، دليل التعليمات الخاصة بالزيارة للمتحف للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على العاملين بالمتحف، خاصة من يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر من إداريين وفنيين وموظفى شباك التذاكر، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة عمل المتحف، بالإضافة إلى اللافتات الإرشادية، وأنه فى بداية إعادة فتح المتحف لن يكون هناك توافد أعداد كبيرة من الزائرين لحين عودة حركة الطيران والسياحة من جديد.

وشملت التعليمات تحديد العدد المسموح به فى كل قاعة بالمتحف، حسب سعة القاعة، وتعقيم المتحف بشكل كامل صباح كل يوم، قبل بدء العمل ودخول الزائرين، ومن المقرر أن تكون مواعيد عمل المتحف 5 ساعات من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا فى الفترة التجريبية للافتتاح.

وكشف المهندس خالد محفوظ، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، والشريكة لوزارة السياحة، بمتحف الغردقة، أن عمليات التعقيم والتطهير للمتحف تمت أكثر من مرة، وتكرار التعقيم والتطهير من خلال الالتزام بضوابط الزيارة.

وقال محفوظ:إننا لا نسعى لتحقيق أى أرباح خلال فترة الافتتاح التجريبى حتى عودة السياحة الخارجية. ويقع متحف آثار الغردقة على مساحة 100 ألف متر، بينها 3 آلاف متر لعرض 2000 قطعة أثرية، وافتتحه رئيس الوزراء، مارس الماضى، بتكلفة إجمالية للإنشاءات 185 مليون جنيه فى أول شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء متحف للآثار. ومن المقرر حضور وزيرى الطيران والإعلام، والدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ البحر الأحمر، حفل الافتتاح.

Advertisements