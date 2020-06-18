شكرا لقرائتكم خبر عن دخول أول شحنة برتقال مصري إلى أسواق نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، نجاح دخول أول شحنة برتقال مصرى إلى السوق النيوزيلندى بعد اجتيازها كافة الفحوصات والتفتيش النيوزيلندى للجودة والسلامة والحجر، التى تعد من أعلى المعايير العالمية في هذا الإطار، وأن سلطات الحجر بدولة نيوزلندا أبلغت مصر بذلك رسميا من خلال سلطات الحجر الزراعي في البلدين.

وقال «العطار» إن السلطات النيوزيلندية أعربت، في خطاب رسمى موجه لرئيس الحجر المصرى، رضائهم الكامل عن المنتج المصرى حيث فاق جميع توقعاتهم في الجودة والالتزام بالمعايير المتفق عليها بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانب النيوزيلندى تقدم بطلب رسميًا للحجر المصرى لفتح السوق النيوزيلندى أمام باقى أصناف الموالح المصرية مثل الليمون والجريب فروت واليوسفي.

وأضاف «العطار» أن الحجر الزراعى المصري يقوم حاليا بتقييم هذا الطلب واستيفاء المعلومات الفنية المطلوبة على أن يتم فتح السوق أمام الموالح المصرية بجميع أصنافها ابتداءا من موسم التصدير القادم، لافتا إلى أن جهود الحجر الزراعى في فتح الأسواق قد أثمرت عن فتح السوق النيوزيلندى أمام البرتقال وذلك في مطلع العام الحالي، حيث تمثلت هذه الجهود في مفاوضات استمرت سنوات أعقب ذلك استقبال وفد على مستوى الخبراء النيوزيلنديين في مجال الحجر والصحة النباتية.

يذكر أن نظام الحجر الزراعي النيوزلاندي والمسئول عن السماح بنفاذ المنتجات الزراعية إلى نيوزيلندا من أصعب الأجهزة الحجرية على مستوى العالم في وضع اشتراطات الاستيراد التي تخص المنتج الزراعى والتى استطاع الحجر الزراعى بفضل الله ثم فريق العمل المختص التوافق مع هذه الشروط.