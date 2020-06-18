شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لوزيرة الصحة: نسخر جميع الإمكانيات لمواجهة أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تسخير جميع إمكانيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تضافر جميع الجهود للتغلب على هذه الجائحة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات بصفة دورية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب لقائه، الأربعاء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك للوقوف على الإجراءات التي ستتّخذها خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على فيروس كورونا في ضوء رصد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وشهد اللقاء عددًا من النقاط ومنها تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات للتعامل مع أزمة كورونا تضم ممثلين عن مديرية الشؤون الصحية والتأمين الصحي وهيئة الإسعاف والأحياء والمراكز وتزوديها بخطوط ساخنة لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للتغلب على أي تحديات قد تواجه المرضى.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة بجميع أجهزتها قادرة على مواجهة فيروس كورونا وخير مثال هو تنفيذ مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة والتي حققت نجاحا كبيرا في علاج أكثر من 2، 6 ملايين مواطن من فيروس سي، مؤكدًا أن الجميع عليه أدوار يجب أن يؤديها لكي نتمكن من العبور من تلك الجائحة، وأن المواطن هو الحلقة الأهم في المنظومة لما عليه من دورا كبيرًا في تنفيذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها مواجهه تفشي الفيروس.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم اللجوء إلى المستشفيات إلا في حاله الحاجة إلى ذلك لكي يتسنى للمستشفيات تقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة أو التي تستدعي التواجد بالمستشفيات.

وأعلن المحافظ أنه من خلال التنسيق مع وزارة الصحة سيتم فتح العديد من المراكز الصحية لاستقبال مرضي الأمراض المزمنة وهي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس إضافة إلى الدفع بالعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية مؤكدا على الاتفاق على سلسله من الإجراءات مع وزارة الصحة لتحقيق السيطرة على الفيروس خلال المرحلة المقبلة.

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ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى مؤكدا على الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا مشيدًا بخطة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.