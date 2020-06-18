شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 15 منشأة طبية خاصة غير مرخصة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، الأربعاء، 15 منشأة طبية خاصة غير مرخصة، بينها 10 معامل تحاليل، و4 عيادات خاصة بأطباء، ومركز للعلاج الطبيعي.

وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف بإشراف الدكتور بسام رونز، حملة مكبرة على 30 منشأة طبية خاصة ومركزين للآشعة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفقا لخطة يتابعها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وتابعت الحملة تطبيق معايير مكافحة العدوى، حيث تم رصد عدد من السلبيات واتُّخذت اللازم حيالها. وشارك في الحملة الأطباء: أحمد عبدالعظيم، نائب مدير العلاج الحر، وعبدالله الدكش ورجب فتح الباب.