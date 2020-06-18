شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مصابًا بـ«كورونا» يغادرون «عزل دمنهور» للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة خروج 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مركز التعليم المدني بدمنهور في محافظة البحيرة.

وبلغ عدد الحالات التي خرجت من المركز إلى العزل المنزلى بناءًا على طلبهم 46 حالة، بينما تم تحويل 12 حالة إلى مستشفيات العزل.

واستقبل المركز 282 حالة منذ بدء تشغيله برئاسة الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة.

ويوجد 62 حالة بالمركز جميعهم من محافظة البحيرة، باستثناء حالة واحدة من كفر الشيخ تخضع للرعاية الصحية حتى الآن.