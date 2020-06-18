شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: إثيوبيا لا تريد الاعتراف بحصص ثابتة في مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن إثيوبيا لا تريد الاعتراف بحصص ثابتة في مياه نهر لدول حوض النيل.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن الوصول إلى حل لقواعد ملء سد النهضة أسهل من اعتراف إثيوبيا بالحقوق التاريخية لدلولتي المصب في مياه نهر النيل.

وأوضح أن السودان يعلم أن إثيوبيا تريد التهرب من الثوابت الخاصة بحصص مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر ليس أمامها إلا اللجوء لمجلس الأمن لأنه من صلاحياته إحالة أزمة «سد النهضة» إلى محكمة العدل الدولية.