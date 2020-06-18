شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة لمصر للطيران»: لا نية لزيادة أسعار التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه لا يوجد أي نية لزيادة أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة المقبلة.

أضاف «زكريا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه تم تجهيز المطارات على أساس تقليل الاحتكاك مع الركاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران» أنه تم تخصيص آخر صفين في الطائرة كمكان للعزل في حال ظهور حالة مصابة بفيروس «كورونا» على متن الطائرة.