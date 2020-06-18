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أول صور لوصول المصريين العائدين من ليبيا إلى أرض الوطن

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت فضائية «إكسترا نيوز» مقطع فيديو لوصول المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري.

ووصل إلى منفذ السلوم البري، صباح الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة.

ونجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبال المصريين المحتجزين في ليبيا أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

كان الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية.

أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا
أول صور للمصريين العائدين من ليبيا

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