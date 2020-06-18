شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تحسم موعد امتحانات الفرق النهائية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس جامعة الأزهر يوم الأربعاء القادم 24 يونيو جلسة لإعلان موعد وتفاصيل امتحانات الفرق النهائية، حيث فضل المجلس تأجيل جلسته انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى سينعقد يوم السبت 20 يونيو، من قرارات وبحث استعدادات الكليات، وسيتم اتخاذ قرار موعد بدء الامتحانات.

وكانت قد قررت جامعة الأزهر إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ فى 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد، وذلك فى اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.

وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبى الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها فى مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا.

Advertisements