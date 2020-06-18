صور اللقطات الأولى لوصول العمال المصريين المحتجزين في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الإعلامي أحمد موسى، منذ قليل، اللقطات الأولى لوصول العمال المصريين المتحجزين في ليبيا إلى أرض الوطن.

وجاء ذلك بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة المختصة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وكان مقطع فيديو مصور، أظهر مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات بركان الغضب.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية، وتعذيبهم بطريقة مهينة.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها "تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية".

وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضًا من "كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام".

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