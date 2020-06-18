شكرا لقرائتكم خبر عن «طلعنا من وسط الموت».. المصريون العائدون من ليبيا يشكرون السيسي وأجهزة الدولة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المصريون الذين كانوا محتجزين في غرب ليبيا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المصرية على سرعة التدخل وإعادتهم آمين إلى أرض الوطن.

وقال أحد العائدين: «مكانش في أمل نرجع ونشوف ولادنا تاني، كنا وسط عصابات وطلعنا من وسط الموت، وكنا على يقين إن مصر مبتسيبش ولادها يضيعوا».

أضاف: «كنا على يقين إن مصر مبتسيبش ولادها يضيعوا، وإن الرئيس عمره ما هيسيبنا، والسرعة بهرتنا، والحمد لله ونشكر الرئيس على إعادتنا لأرض الوطن».

وقال آخر: «الحمد لله على رجوعنا، مكناش متوقعين نرجع بالسرعة دي، ونشكر الرئيس السيسي»، وقال ثالث: «مبسوط جدًا ومكنتش متخيل نرجع بالسرعة دي».

ووصل إلى منفذ السلوم البري، صباح الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة.

ونجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبال المصريين المحتجزين في ليبيا أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

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كان الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية.

المصريون المحتجزون في ليبيا يعودون إلى أرض الوطن

المصريون المحتجزون في ليبيا يعودون إلى أرض الوطن

المصريون المحتجزون في ليبيا يعودون إلى أرض الوطن

المصريون المحتجزون في ليبيا يعودون إلى أرض الوطن