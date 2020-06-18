شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: السيسي قال «كل الخيارات متاحة لإعادة أبنائنا المحتجزين في ليبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، تفاصيل عودة 23 مصريًا كانوا محتجزين في غرب ليبيا إلى منفذ السلوم البري.

وقال «شعيب» لقناة «صدى البلد»، الخميس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الأجهزة المعنية بتشكيل خلية لإدارة الأزمة وتحرير أبنائنا وإعادتهم إلى أرض الوطن.

أضاف: «كل الأجهزة لم يغمض لها جفن على مدار الـ72 ساعة الماضية، والرئيس قال إن كل الخيارات متاحة لإعادة أبنائنا من ليبيا، وكان أولها الخيار الدبلوماسي».

وأشار محافظ مطروح إلى التواصل مع حكومة الوفاق من أجل تحرير أبنائنا وإعادتهم لأرض الوطن، موجهًا الشكر لحكومة الوفاق والجيش الوطني على تعاونهما.

ووصل 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح الخميس.

ونجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

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كان الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، فور انتشار فيديو مسيء لهم.