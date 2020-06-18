شكرا لقرائتكم خبر عن «هنتعشى والأتوبيس هيوصلهم لحد البيت».. محافظ مطروح يكشف تفاصيل عودة 23 مصريًا من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، تفاصيل عودة 23 مصريًا كانوا محتجزين في غرب ليبيا إلى منفذ السلوم البري.

وقال «شعيب» لقناة «صدى البلد»، الخميس: «أبناءنا وصلوا إلى منفذ السلوم، وهما معايا دلوقتي وهنروح نتعشى وبعدين الأتوبيس هيوصلهم لبيوتهم».

أضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه جميع الأجهزة المعنية بتشكيل خلية لإدارة الأزمة وتحرير أبنائنا وإعادتهم إلى أرض الوطن.

تابع: «كل الأجهزة لم يغمض لها جفن على مدار الـ72 ساعة الماضية، والرئيس قال إن كل الخيارات متاحة لإعادة أبنائنا من ليبيا، وكان أولها الخيار الدبلوماسي».

ووصل 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح الخميس.

ونجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

Advertisements

كان الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، فور انتشار فيديو مسيء لهم.