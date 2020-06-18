شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية العاملين من كورونا.. تعقيم وتطهير مبنى «الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تولت لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وتطهير المبنى، التي شملت الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات ومداخل ومخارج المبنى. وتابعت اللجنة، بحسب بيان، الأربعاء، التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالوطنية للإعلام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 49,219

تعافي 13,141

وفيات 1,850

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحماية العاملين من كورونا.. تعقيم وتطهير مبنى «الوطنية للإعلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.