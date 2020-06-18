شكرا لقرائتكم خبر عن شبرا الخيمة وقليوب في المقدمة.. القليوبية تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة قليوب سجلوا أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، الأربعاء، بينما لم تسجل مدينة ومركز كفر شكر وقها والعبور أي إصابات جديدة اليوم.
وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 21 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 46 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 23 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 17 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 26 حالة، والخانكة 5 حالات، وشبين القناطر 3 حالات.
من جهة أخرى، أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، تعافي 20 حالة من فيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى، الأربعاء، بعد سلبيات العينات التي تم سحبها منهم مرتين متتاليتين.
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