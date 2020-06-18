شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيس سياحة النواب»: قرار استئناف السياحة وعودة الطيران جاء للحفاظ على العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار إعادة حركة الطيران والسياحة إلى مصر جاء للحفاظ على العمالة بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار محافظات ومدن ومناطق معينة لم يسجل فيها أعداد كبرى من مصابي فيروس كورونا.

وقال «صدقي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «ON»، أن «طقس مصر سيجذب عددًا أكبر من السائحين إلى مصر، ودعوة غيرهم إلى مجئ أعداد أكبر، حيث أن مصر جاذبه للسياحة من مختلف دول العالم».

وأوضح أنه «سيتم متابعة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارات المعنية من خلال متابعة مستمرة ويومية من مجلس النواب على الأماكن السياحية التي ستستقبل السائحين».