شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 23 مصريًا كانوا محتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبال المصريين المحتجزين في ليبيا أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

كان الرئيس السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعمالة مصرية وتعذيبهم بطريقة مهينة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها، «تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية».

وأضافت أن الأجهزة تمكنت من «كشف هوية المتورطين في الواقعة، والقبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام».

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ولفت البيان إلى أنه «تم التعرف على العمالة المصريين المجني عليهم في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد».