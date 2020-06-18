شكرا لقرائتكم خبر عن 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ١٦٨ حالة منهم ١١ وفيات، مشددًا على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، في بيان، الأربعاء، إنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافى ٧٩ مصابا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد ٣٧١ مواطن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.