شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة 6 درجات.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، بعدما شهدت البلاد طقس شديد الحرارة، الأربعاء، وتشهد الـ3 أيام المقبلة انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 6 درجات.

وعن طقس الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلًا لطيف على جميع الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة على جنوب البلاد مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري «70 – 30»، السواحل الشمالية «80– 40»، شمال الصعيد «45– 20»، وجنوب الصعيد «35 – 15».

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «33– 22»، الإسكندرية «27– 21»، قنا «38- 26»، الأقصر «42– 24»، أسوان «42 – 26».

أما الجمعة فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، نشطة على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «33 – 21»، الوجه البحري «33 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، شمال الصعيد «34 – 23»، جنوب الصعيد «38 – 27» درجة مؤوية.

أما السبت المقبل، فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة على شمال الصعيد، وتنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «33 – 21»، الوجه البحري «33 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، شمال الصعيد «34 – 25»، جنوب الصعيد «38 – 29» درجة مؤوية.