شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو شقة»: حزب الوفد «عمود الخيمة» لأي بناء ديمقراطي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، إن الحزب السياسي لا يكون حزبًا بمفهومه الدستوري ما لم يكن على أتم الاستعداد في أي لحظة لخوض الانتخابات، مؤكدًا استعداد «الوفد» لخوض انتخابات مجلس الشيوخ إذا تم فتح باب الترشح غدًا.

وأضاف «أبوشقة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن حزب الوفد «عمود الخيمة» لأي بناء ديمقراطي سواء في الفترة الحالية أو خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن قانون «مجلس الشيوخ» الذي وافق عليه البرلمان، الأربعاء، جاء تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أُجريت، أبريل 2019، موضحًا أن اختصاصات مجلس الشورى منصوص عليها في التعديلات الدستورية الأخيرة، وليس هناك ما يمنع أن نكون أمام نص تشريعي يوثق لنص دستوري.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن قانوني مجلسي النواب والشيوخ يحققان ما نص عليه الدستور بوجود تعددية سياسية حقيقية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية جادة وتسير نحو ترسيخ ديمقراطية حقيقية.